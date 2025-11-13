Eveniment despre migrenă, Iași, 18 noiembrie 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociația pentru Sănătatea Creierului continuă campania din 2025 ’E timpul să înțelegem migrena!’, prin organizarea la Iași a unui eveniment cu prezență fizică, dedicat persoanelor cu migrenă, aparținătorilor, dar și persoanelor interesate de educația pentru sănătatea creierului. Este primul eveniment de acest gen organizat la nivel local.

Despre migrenă și sănătatea creierului

Asociația pentru Sănătatea Creierului (ASC) vă invită cu deosebită plăcere să participați la evenimentul local „Despre migrenă și sănătatea creierului”, ce se va desfășura la Palatul Braunstein din IAȘI, marți 18 noiembrie, 18:00 – 19:30! Scopul acestui eveniment este de a aduce informații valoroase de actualitate și de a crea o platformă de dialog pentru comunitatea locală, cu privire la sănătatea creierului și impactul migrenei asupra calității vieții.

Migrena este o afecțiune mult sub-recunoscută, sub-diagnosticată și sub-tratată, care are impact major, fiind întâlnită la 1 persoană din 7. Migrena este o problemă de sănătate publică, dar mai mult, ea este o problemă în care este implicată suferință individuală și impact în activitățile de zi cu zi, viața socială sau mediul profesional. Ultimii ani au adus clase noi de terapii specifice pentru această afecțiune neurologică, ceea ce face ca persoanele care suferă de migrenă să aibă nevoie de informații de specialitate și readresare la medicii de familie și medicii neurologi experți în migrenă.

O statistică importantă arată că mai mult de jumătate dintre pacienți întâmpină dificultăți în a-și înțelege și comunica eficient simptomele către furnizorii de servicii medicale. Dacă pacienții nu reușesc să își explice bine ce simt sau nu înțeleg ce le spune medicul, atunci pot apărea confuzii care duc fie la un diagnostic greșit (interpretarea migrenei doar ca o durere de cap neînțeleasă, nu o afecțiune), fie la lipsa sau întârzierea tratamentului specific (acut sau preventiv) sau la faptul că nu urmează recomandările primite. În plus echitatea în sănătate nu înseamnă doar existența informației; înseamnă construirea de sisteme de comunicare și sprijin care să ajungă la oameni acolo unde sunt ei. Sperăm ca evenimentul din 18 noiembrie să aducă claritate și găsirea de soluții personalizate, atât din punct de vedere medical cât și ca schimbare a obiceiurilor pentru sănătate!

Evenimentul va beneficia de prezența și expertiza Prof. dr. Dan Cuciureanu, neurolog de renume și specialist în migrenă, șef Clinică I neurologie, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. N. Oblu”, Iași, care va oferi perspective avansate și recomandări practice legate de diagnostic, tratament și gestionarea migrenei.

De asemenea, Cristina Vlădău, BrainHealth Patient Expert și Advocate și vicepreședinte la asociația ASC, va aborda subiectul sănătății creierului, evidențiind importanța conștientizării factorilor declanșatori ai migrenei și a schimbării stilului de viață, în contextul creșterii calității vieții pacienților. Sesiune va include dovezi științifice și multe sfaturi practice.

Programul va include o sesiune generoasă de întrebări (ex. Câte tipuri de durere de cap recunoști? Ce crezi că ți le cauzează? Ce medicație le ameliorează și câte clase de medicamente folosești? Le moștenești din familie? Sunt însoțite și de alte manifestări? Pot avea legătură cu menstruația?… și lista este lungă) și răspunsuri (din partea unui profesionist, cu activitate la nivel local) și se va încheia cu concluzii și socializare.

Vă așteptăm să fiți alături de noi pentru a înțelege mai bine această afecțiune complexă și a promova sănătatea creierului în comunitate!

Formularul de înregistrare: https://forms.gle/vxNRnFvr47c3Ja9XA

Participarea pacienților, aparținătorilor și publicului interesat de educația pentru sănătate este gratuită, dar accesul se face pe baza înscrierii prealabile, prin formularul de mai sus și primirii confirmării participării pe email!

Întâlnirea este organizată de Asociația pentru Sănătatea Creierului, în parteneriat cu Asociația CREDU și Headache Society, având suportul companiilor Organon și Innovative Brain Solutions. În cadrul evenimentului vor fi susținute prezentări oferind informații de actualitate și răspunsuri la întrebările pacienților și ale publicului larg.

Alte resurse utile:

Animația realizată cu prilejulul Migraine Action Day 2025, #ETimpulSăÎnțelegemMigrena: https://youtu.be/_dVLsLBbBhE

realizată cu prilejulul Migraine Action Day 2025, #ETimpulSăÎnțelegemMigrena: https://youtu.be/_dVLsLBbBhE Harta experților în migrenă, cu recomandări de medici de la nivel local: www.asc.ro/migrena

experților în migrenă, cu recomandări de medici de la nivel local: www.asc.ro/migrena Pagină eveniment 18 noiembrie, Iași: Despre migrenă și sănătatea creierului: https://www.asc.ro/evenimente/iasi-despre-migrena-si-sanatatea-creierului/

Mai multe detalii:

www.asc.ro

www.despremigrena.ro

Despre Asociația pentru Sănătatea Creierului:

Asociația pentru Sănătatea Creierului (ASC) este o organizație non-guvernamentală dedicată sprijinirii persoanelor care suferă de afecțiuni ale creierului ca scleroza multiplă, Parkinson, accident vascular cerebral, Alzheimer, epilepsie sau migrenă, susținându-i pe ei și pe familiile lor prin informare, educare, programe de suport, campanii de conștientizare, advocacy și crearea unei comunități informate și solidare.

Asociația pentru Sănătatea Creierului promovează sănătatea creierului! Scopul asociaţiei este de a oferi sprijin şi resurse pentru persoanele care se confruntă cu afecţiuni ale creierului sau a celor care au membri ai familiei cu astfel de afecţiuni, de a promova conştientizarea şi educaţia în domeniul sănătăţii creierului şi de a facilita accesulla tratamente şi servicii de calitate care să ducă la creşterea calităţii vieţii persoanelor care suferă de aceste afecţiuni.