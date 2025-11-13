Decalogul realizărilor Arhiepiscopului Calinic al Sucevei, întocmit de nevrednicul sociolog Adrian Botezatu

Intră acum și în grupul de
- A reparat o nedreptate istorică prin reînființarea mănăstirilor închise de austrieci (ce e drept, nu cu tunul, ca în Transilvania)
- A dus nivelul Sf. Liturghii la Arhiepiscopia Sucevei la nivel de Patriarhie și Mitropolie, prin aducerea la Suceava a celor mai buni psalți formați de universitarul Adrian Sîrbu în cadrul Corului Byzantion (Adrian Sârbu este un geniu muzical, cel mai bun psalt din România, și probabil din întreg spațiul ortodox)
- A reinstaurat autoritatea episcopală (fostul Arhiepiscop era matcă fără ac)
- A demarat proiectul restaurării complete al ansamblului Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou, actuală reședință Arhiepiscopală (și fostă reședință Metropolitană pentru un secol și jumătate).
- A hirotonit fără simonie
- A promovat tineri clerici cu studii consistente și a promovat ideea de studiu continuu
- A creat la Seminarul Teologic Suceava spațiu de școlarizare de la nivel de grădiniță până la nivel de clasa a XII (așteptăm și învățământ teologic universitar la Suceava)
- A demarat proiectul unui Cămin de bătrâni la standarde europene la Mănăstirea Teodoreni din Burdujeni
- A pus presiune pe preoții eparhiei pentru buna administrare a cimitirelor și a caselor parohiale
- A lansat ideea unei noi Catedrale Arhiepiscopale care să pună în valoare importanța istorică a Sucevei
Intră acum și în grupul de