Accident rutier pe DN 17, în zona Gura Humorului din cauza unei probleme medicale a șoferului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident cu un rănit s-a produs miercuri dimineața pe DN 17 în afara localității Gura Humorului.

Potrivit datelor din ancheta poliției în jurul orei 06:56, un bărbat de 44 de ani din comuna Coșna, sat Teșna, aflat la volanul unei autoutilitare Mercedes-Benz, a pierdut controlul direcției pe DN 17, în afara localității Gura Humorului, pe traseul Gura Humorului – Păltinoasa.

Accidentul s-a produs din cauza unei afecțiuni medicale survenite în timpul conducerii, autovehiculul părăsind carosabilul și intrând în șanțul din dreapta.

Conducătorul auto a suferit vătămări corporale ușoare, fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral ușor.

Acesta a fost transportat inițial la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, iar ulterior transferat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații suplimentare.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.