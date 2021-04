Managerul SJU Suceava, dr. Alexandru Calancea: Victoria în lupta cu această pandemie nu este departe. Suceava a intrat în luptă pe burtă și iese din luptă cu fruntea sus și în picioare.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea și coordonator Covid pentru spitalele din județ a declarat, vineri, la Analiza de Seară de la News Bucovina că Suceava poate fi exemplu de bune practici pentru alte județe în lupta cu pandemia.

„În momentul de față un ochi râde și unul plânge. Este foarte bine ceea ce se întâmplă la nivelul județului. Este un lucru minunat că toți locuitorii județului Suceava au înțeles să respecte regulile de distanțare și de purtare a măștii. Noi am înțeles în Spitalul Județean Suceava și în spitalele din teritoriu ce trebuie să facem, cum să tratăm această patologie. Toată lumea a știut să adere la ceea ce este de făcut în acest moment”, a explicat Calancea de ce este fericit.

În același timp el a spus că este întristat pentru că la nivel național lucrurile nu sunt deloc bune.

„Stau și mă gândesc: dacă noi am fost primii, acum un an, și am avut probleme destul de grave, de ce ceilalți, care au avut un exemplu în noi, nu au știut să-și ia măsurile de rigoare, nu au știut să prevină această problemă. Vă spun cu mâna pe suflet că problemele pe care noi le-am întâmpinat în primăvara lui 2020, acum aceste probleme sunt cu mult mai mari și s-au întâmplat mult mai grav în alte spitale”, a spus managerul SJU Suceava.

El crede că nu s-a învățat nimic din situația prin carea a trecut Suceava.

„Dacă s-au luat împotriva noastră niște măsuri drastice, poate prea drastice pe alocuri, cred că aceleași măsuri ar trebui luate și pentru ceilalți sau, în acest moment când noi am învățat, sucevenii, să ne facem treaba fiecare la locul lui, noi ca medici, cetățenii, instituțiile publice, cred că am fi de dat exemplu sau un exemplu foarte bun pentru alte spitale, alte județe, care nu știu să se coordoneze în acest moment. Eu am convingerea că Spitalul Județean, împreună cu celelalte spitale, împreună cu toți cetățenii acestui județ vor trece cu bine de această pandemie și vom ieși învingători”, a declarat Alexandru Calancea.

El a spus că Suceava este de dat exemplu în acest moment.

„Vă spun că Spitalul Județean Suceava este unul dintre cele mai sigure spitale din țară. Și știu ce spun. Noi tratăm în acest moment și patologia Covid și patologia non-Covid și pacienții cronici. Într-un spital de 1200 de paturi avem trasee separate, securizate, pentru fiecare categorie de pacienți. Am avut probleme, le-am remediat. Am reparat tot ce era de reparat, dar în acest moment din punctul meu de vedere SJU Suceava este unul de dat exemplu. Vom ieși cu fruntea sus din această luptă”, a mai spus dr. Calancea.

El și-a exprimat speranța că Suceava se va spăla de pata pe care a primit-o la începutul pandemiei.

„Victoria în această pandemie nu este departe. Haideți să încheiem cu bine și triumfători această luptă și vom vedea dacă cei îndreptățiți să o facă își vor repara greșelile făcute. Nu condamn pe nimeni. A fost începutul pandemiei, am fost primii, din păcate, dar eu cred că alții sunt mai de condamnat decât noi. Pe mine mă doare foarte tare cu ceea ce s-a întâmplat cu Suceava și cum am fost dați noi exemplu negativ sau de rele practici în acele momente. Vreau să vă spun că nu a fost chiar așa. Totul a fost în mare parte o exagerare. Au fost și greșeli, dar am învățat din greșeli, le-am reparat, iar în momentul de față suntem un exemplu de bune practici”, a mai declarat managerul SJU Suceava.

El a precizat că a fost în Suceava vizita celor de la ANMCS care au lăudat la felul cum s-a realizat organizarea în SJU Suceava, dar și felul în care a s-a făcut organizarea în tot județul.

„Suntem un județ de dat exemplu. Oamenii au înțeles ce au de făcut, medicii au înțeles. Eu spun că vom ieși cu fruntea sus din această luptă. Am intrat în ea pe burtă, dar vom ieși cu fruntea sus și în picioare”, a subliniat Alexandru Calancea.