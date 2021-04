Șefa Gărzii de Mediu Suceava dezvăluie că deșeuri textile de la o fabrică din Botoșani au fost abandonate pe malul râului Suceava de o firmă din Suceava care a pretins că le reciclează

Șefa Gărzii de Mediu Suceava, Adriana Iordache, a dezvăluit, vineri, la Analiza de Seară de la News Bucovina că deșeurile textile abanonate pe malul râului Suceava între Pătrăuți și Dărmănești au fost aduse de la o firmă de textile din Botoșani de o firmă de reciclare deșeuri din Suceava.

Adriana Iordache a arătat în emisiune că cele două camioane cu deșeuri abandonate între Pătrăuți și Dărmănești aveau deșeuri textile provenite de la o fabrică din județul Botoșani, fiind găsite facturi printre deșeuri.

Ea a menționat că a solicitat și primit din partea Gărzii Naționale de Mediu competență în județul Botoșani pentru a investiga situația și că în urma verificărilor s-a stabilit că firma din Botoșani a încheiat un contract cu o firmă din Suceava de reciclare a deșeurilor.

„Acele deșeuri, nu au venit cei din Botoșani să le abandoneze. Deșeurile au fost ridicate de o firmă din Suceava și firma din Suceava a abandonat deșeurile acolo. Firma este RoPlast Recycling care administrator pe doamna Matei Iuliana pe care am sancționat-o și anul trecut. Amenda este dată în debit. Doamna mereu nu este de găsit. Am înțeles și acum că este plecată în Germania. Dumneaei s-a de acele deșeuri de la Botoșani. Le-a preluat de la Botoșani și s-a dus și le-a abandonat pe malul Sucevei. Anul trecut a fost amendată cu 20.000 de lei. O vom căuta. Vom merge la firma respectivă unde are sediul. Vom descinde acolo cu jandarmii, cu poliția. Această femeie trebuie găsită și să dea socoteală în fața legii. Nu se procedează așa! Să iei deșeurile textile sub pretextul că le reciclezi. Firma din Botoșani a plătit doamnei pentru eliminarea acestor deșeuri”, a spus Adriana Iordache.

Mai mult în video: