Gabriela Mihai, fost inspector școlar general: Modul în care începe școala va adânci decalajul de alfabetizare. Din cei peste 100.000 de elevi din județ, circa 30 la sută nu au posibilități materiale pentru studiul online//VIDEO

Fostul inspector școlar general al județului Suceava, Gabriela Mihai, a declarat, sâmbătă, la Ora de politică de la News Bucovina, că anul școlar va începe cu incertitudini, dar în special se va adânci decalajul de alfabetizare pentru că din cei peste 100.000 de elevi din județ, circa 30 la sută nu au posibilități materiale pentru a studia online.

„Începem anul școlar sub semnul unei mari incertitudini și asta ne-a obosit foarte mult. Ne-a obosit încă de la începutul lunii august, când se propunea un anumit tip de scenariu de începere a școlii în care se vorbea și de suplimentări la buget pentru resursa umană, pentru resurse materiale. Ne-am dus apoi mai aproape și noi, directorii, am făcut diverse scenarii după consultări ale părinților și ale colegilor din consiliul profesoral. Am ajuns la jumătatea lunii august când lucrurile au început să se schimbe și am aflat că putem alege unul dintre cele trei scenarii”, a explicat Gabriela Mihai.

Ea a arătat că apoi au apărut niște detalieri ale acestor trei scenarii și au apărut și niște ghiduri pentru fiecare nivel de învățământ, inclusiv pentru liceele vocaționale și învățământul special, dar că apoi a apărut un ordin semnat de cele două ministere, Educației și Sănătății, care contraziceau unele măsuri din acele ghiduri, care nu fuseseră aprobate prin ordin de ministru, dar fuseseră puse în dezbatere prin inspectoratele școlare.

„Ceea ce prevedeau ghidurile nu se mai regăsea în acest ordin și am fost puși în fața altor scenarii.În afară de scenariul roșu care înseamnă că toată lumea învață în online, celelalte două scenarii ar fi trebuit particularizate pe fiecare unitate de învățământ”, a spus Gabriela Mihai.

Ea a explicat că Școala nr. 1 din Suceava, unde este director, este pe scenariul galben, dar că acest scenariu nu poate fi la fel cu al unei școli din cea mai îndepărtată zonă a județului.

„În scenariul galben pe care l-am ales noi, învățământul primar și clasele terminale ar trebui să fie cu prezență fizică sută la sută. În toate municipiile, colectivele din aceste clase sunt destul de aglomerate. Nu pot să aduc într-un colectiv, într-o sală de clasă cu 56-59 de mp. să aduc 36-38 de copii”, a spus fostul inspector școlar general.

Ora de Politică – cu Gabriela Mihai și Cristian Șologon Începem școala pe 14 septembrie, avem vreo șansă? Gabriela Mihai, fost inspector șef al IȘJ Suceava și Cristian Șologon invitați la Ora de Politică Publicată de NewsBucovina.ro pe Vineri, 11 septembrie 2020

Ea crede că propunerea cu separatoarele i se pare o soluție ineficientă.

„Separăm masa, dar nu și aerul dintre noi care circulă, iar după un anumit timp se infestează cu bacterii. Copiii stau tot timpul în clasă și au voie să meargă până la toaletă și să se întoarcă în sala de clasă. Aerisirea se face din când în când, dar cu elevii în clasă și pentru puțină vreme în funcție de ceea ce e afară”, a spus Gabriela Mihai.

Ea a subliniat că nu va putea asigura prezența elevilor de clasa a opta în același timp decât împărțindu-i în două grupe.

„Mie mi s-a spus clar la ultima ședință cu factorii de răspundere că nu vom primi normare nici măcar pentru o oră suplimentară”, a declarat Gabriela Mihai care s-a întrebat cum va putea să-i pună pe colegii ei să lucreze suplimentar fără să fie plătiți.

„În această săptămână vor face voluntariat, până când definitivăm situația exactă. Câtă vreme poți face voluntariat dacă nu ți se asigură niciun fel de resursă?”, întrebat Mihai.

Ea a mai adăugat că acest stres își pune amprenta și pe părinți și elevi și crede că puteau să existe scenarii mai coerente.

„Cât timp am fost inspector general, m-a preocupat fiecare școală și m-am dus la cele mai amărâte școli din județ pentru a vedea cum începe școala și pentru acești copii. Nimeni nu se gândește prea mult la cei din zonele defavorizate, iar decalajul de alfabetizare va fi adâncit”, a spus Gabriela Mihai.

Ea a arătat că elevii până la clasa a patra nu au avut o alfabetizare în ceea ce privește device-urile, intratul în aplicații de învățământ on line și au nevoie de părinți.

Gabriela Mihai s-a întrebat cum se va putea desfășura învățământul online când sunt foarte multe familii care nu au vreun dispozitiv pentru un asemenea învățământ, sau altele, cu mai mulți copii, care au doar un singur calculator.

„Înțeleg că din cele 250.000 de tablete promise de Guvern pentru vreo 80.000 licitația a fost acceptată. Doar în județul Suceava sunt peste 100.000 de elevi, din care 30 la sută nu au acces la resurse”, a spus Gabriela Mihai care a menționat că și prețul tabletelor a crescut foarte mult și aproape s-a dublat.

„Școala nu va începe la fel pentru toți copiii și nu din cauza scenariilor, ci din cauza lucrurilor pe care le avem și le punem la dispoziție”, a spus Gabriela Mihai.

Ea a mai arătat că există și problema profesorilor care sunt în categorii de risc, de îmbolnăvire.

Gabriela Mihai crede că după alegeri se va aplica scenariul roșu cu învățământ online.

„Acum toată lumea este interesată să menținem școlile deschise ca să se desfășoare alegerile. Dacă închidem școlile vor avea votanții curaj să vină la școală dacă știu că e un pericol?”, s-a întrebat Gabriela Mihai.