Rădăuți: Bărbat arestat preventiv pentru complicitate la tâlhărie calificată – a jefuit un cetățean ucrainean pe timp de noapte

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus față de un bărbat cu antecedente penale, cercetat pentru complicitate la infracțiunea de tâlhărie calificată, reținerea preventivă pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit comunicatului emis de Biroul de informare publică și relații cu presa al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, inculpatul – major și aflat în termen de supraveghere ca urmare a unei condamnări anterioare – a fost reținut preventiv în data de 18 martie 2026, măsură care a fost menținută până la 19 martie 2026.

Prin ordonanța procurorului din 18 martie 2026 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de acesta pentru complicitate la tâlhărie calificată. Fapta reținută în sarcina sa constă în aceea că, în noaptea de 17 martie 2026, în baza unui plan anterior conceput împreună cu un alt inculpat, a participat la deposedarea prin violență a unui cetățean ucrainean de o sumă de bani. Agresiunea a avut loc pe timp de noapte, ceea ce atrage calificarea infracțiunii ca fiind săvârșită în circumstanțe agravante.

La data de 19 martie 2026, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, propunere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Rădăuți. Astfel, bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt, identificării eventualelor alte persoane implicate și stabilirii răspunderii penale complete a tuturor autorilor.