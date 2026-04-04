Șofer din Gălănești, cu alcoolemie de 3,00 g‰, reținut în arest după ce a provocat un accident pe DJ 178C la Bilca

Un bărbat de 38 de ani din comuna Gălănești a fost reținut pentru 24 de ore după ce, sub influența alcoolului, a efectuat un viraj brusc la stânga și a intrat în coliziune cu un alt autoturism pe DJ 178C, în comuna Bilca.

Accidentul s-a produs la data de 23 martie 2026, în jurul orei 22:00. Bărbatul conducea un autoturism marca Audi și circula din sens opus față de un Volvo condus de un șofer de 30 de ani din Bilca (care avea ca pasager un bărbat de 39 de ani, tot din localitate). La un moment dat, șoferul Audi a virat brusc la stânga pentru a intra pe DC 50B, intrând în coliziune cu mașina care circula regulamentar.

În urma impactului au rezultat avarii serioase la ambele vehicule și vătămări corporale ușoare (politraumatism) pentru conducătorul auto care a provocat accidentul. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a prezentat o concentrație de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. Analizele de sânge efectuate ulterior la Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava au confirmat o alcoolemie de 3,00 g‰ la prima probă și 2,80 g‰ la a doua probă. Celălalt conducător auto a fost testat negativ.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți au documentat cazul și au dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

În urma consultării cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.