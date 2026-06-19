Bărbat arestat preventiv la Rădăuți după ce a condus cu permisul anulat și o alcoolemie de peste 2,4‰

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Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și propunerea de arestare preventivă față de un bărbat cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Potrivit comunicatului Biroului de Informare Publică și Relații cu Presa al Parchetului, la data de 10 iunie 2026, în jurul orei 16:02, polițiștii au depistat în flagrant bărbatul în timp ce conducea pe raza județului Suceava. Acesta avea dreptul de a conduce vehicule anulat și se afla în stare de recidivă postcondamnatorie pentru infracțiuni la regimul rutier.

Probele toxicologice au relevat o alcoolemie de 2,47‰ la prima probă (ora 17:25) și 2,18‰ la a doua probă (ora 18:25).

Prin ordonanța din 17 iunie 2026, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” (art. 335 alin. 2 CP) și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” (art. 336 alin. 1 CP), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 și art. 41 alin. 1 CP.

La data de 17 iunie 2026, Judecătoria Rădăuți a admis propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.