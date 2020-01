Deputatul PSD de Botoșani Răzvan-Ilie Rotaru și-a cerut scuze public pentru incidentul de la Aeroportul din Suceava și a recunoscut că vina îi aparține

Deputatul PSD de Botoșani Răzvan-Ilie Rotaru, cel care a amenințat un polițist care l-a rugat să elibereze zona unde deputatul a staționa neregulamentar, a recunoscut că a încălcat regulamentul și și-a cerut scuze public.

Amintim că incidentul a avut loc în seara de Revelion pe aeroportul sucevean, iar ulterior Bogdan Bănică, Preşedintele executiv al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din România SNPR DECUS, a făcut publice imaginile video filmate de polițistul amenințat.

Prin urmare, deputatul s-a ales cu o plângere penală pentru ameninţare/ultraj, dar și cu o amendă și permisul suspendat pentru neînmânarea documentelor pentru control şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Redăm mai jos reacția lui Răzvan-Ilie Rotaru, postată pe Facebook:

„Îmi cer scuze pentru incidentul de la aeroportul Suceava. Vă asigur că nu am jignit și nu mi-am folosit calitatea de parlamentar!

Îmi cer public, scuze! Am greșit că am staționat într-o zonă interzisă și nu am respectat de îndată, indicațiile domnului polițist.

În seara zilei de 31 decembrie, la aeroportul din Suceava, îl așteptam pe fratele meu, care a venit din Italia pentru a-l vedea pe tatăl nostru care este grav bolnav.



Nu eram deloc într-o stare bună. Din acest motiv, am plecat de acasă în grabă, mi-am uitat actele și nu mi-am dat seama că am parcat într-un loc interzis, pentru că mai erau și alte autoturisme parcate. Am staționat aproximativ 5 minute.

Nu îmi stă în caracter să folosesc injurii sau jigniri, indiferent de situație și de interlocutor. Niciodată nu mi-am folosit calitatea de parlamentar pentru a obține vreun beneficiu! Realitatea a fost distorsionată. Dar admit că este vina mea că nu am avut actele asupra mea și că am parcat într-un loc nepermis… Voi respecta decizia Poliției,” a scris deputatul.