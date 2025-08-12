Deces suspect în Horodnic de Jos: Un bărbat a fost găsit mort în șura unui localnic pe care îl ajutase la treburile gospodărești



Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată, luni dimineața, prin apel la 112 cu privire la decesul unei persoane găsite într-o anexă tip șură, în comuna Horodnic de Jos.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului, constatând că, în dimineața zilei de 11 august, în jurul orei 07:30, un bărbat a fost descoperit decedat de către concubina proprietarului anexei, într-o șură din gospodăria acestuia.

Din cercetările preliminare, s-a stabilit că bărbatul decedat avea o relație de prietenie cu proprietarul gospodăriei și îl ajuta frecvent la treburile gospodărești.

În dimineața zilei de 10 august 2025, cei doi au efectuat împreună activități agricole, inclusiv încărcarea și transportul baloților de fân, consumând băuturi alcoolice pe parcursul zilei.

În jurul orei 18:00, bărbatul s-a deplasat la un magazin din Horodnic de Jos, unde a continuat să consume alcool împreună cu proprietarul gospodăriei și concubina acestuia.

Ulterior, cei din urmă s-au întors la domiciliu.

În dimineața zilei de 11 august, în timp ce efectuau activități gospodărești, proprietarul și concubina sa l-au găsit pe bărbat în șură, lângă un atelaj hipo încărcat cu baloți de fân, căzut pe sol, fără semne vitale.

Proprietarul a alertat imediat autoritățile prin 112, solicitând intervenția poliției și a ambulanței.

Personalul medical sosit la fața locului a constatat decesul. În urma examinării preliminare, pe corpul victimei nu au fost identificate urme de violență, fiind observată rigiditate cadaverică. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.

Din informațiile obținute de la membrii familiei, persoana decedată suferea de mai multe afecțiuni medicale și obișnuia să consume frecvent băuturi alcoolice, fără a fi însă înscrisă în evidențele unui medic de familie.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”, cercetările fiind continuate de Postul de Poliție Horodnic de Sus pentru a clarifica circumstanțele exacte ale decesului.