Telefoane mobile de 700.000 lei, ascunse de un ucrainean în pereții unui microbuz, descoperite în PTF Vicovu de Sus

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus au confiscat aproximativ 200 de telefoane mobile, ascunse în pereții laterali ai unui microbuz, în valoare de 700.000 de lei, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Incidentul a avut loc luni, 25 august 2025, în jurul orei 01:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus.

Potrivit STPF Suceava, un cetățean ucrainean, în vârstă de 29 de ani, s-a prezentat pentru a ieși din țară la volanul unui microbuz înmatriculat în Ucraina.

În urma controlului efectuat de echipa formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, au fost descoperite 197 de telefoane mobile ascunse în pereții laterali ai vehiculului.

Șoferul nu a putut justifica proveniența bunurilor, astfel că telefoanele, evaluate la 700.000 de lei, și microbuzul, estimat la 50.000 de lei, au fost ridicate și indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de contrabandă, urmând a fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.