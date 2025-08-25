Pagube de 200.000 de lei la Dorna Candrenilor după ce un bărbat și-a incendiat locuința



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, duminică seara la ora 23:09, prin apel la 112 de către o femeie despre un incendiu izbucnit la o casă din satul Dorna Candrenilor.

Echipa operativă deplasată la fața locului a constatat că incendiul a afectat imobilul aparținând unui bărbat din localitate, construcție realizată integral din lemn, cu acoperiș din învelitoare metalică.

În urma verificărilor efectuate de polițiști și lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vatra Dornei, s-a stabilit că focul a fost provocat intenționat de proprietar, cunoscut cu afecțiuni psihice și cu un istoric de incidente similare.

Incendiul nu a produs victime, însă prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 200.000 de lei.

Autoritățile au demarat procedurile pentru internarea proprietarului la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „distrugere” cercetările fiind continuate de polițiștii Postului de Poliție Dorna Candrenilor.