Bărbat din Rădăuți, adus din Polonia pentru executarea unei pedepse pentru contrabandă

Poliția Română a adus în țară, la data de 11 septembrie 2025, patru persoane urmărite internațional, pe numele cărora existau mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Printre acestea se numără un bărbat de 31 de ani, din Ucraina, stabilit în Rădăuți, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Acesta a fost adus din Polonia, în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani, emis de Judecătoria Rădăuți.

Bărbatul a fost introdus într-o unitate de detenție pentru executarea pedepsei.

De asemenea, au fost aduși în țară alți trei bărbați: unul de 42 de ani, din Galați, cercetat pentru viol asupra unui minor în formă continuată, adus din Germania în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Piatra Neamț; un bărbat de 38 de ani, din Hunedoara, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru distrugere, adus tot din Germania; și un bărbat de 53 de ani, din Gorj, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc, adus din Danemarca în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Bihor.

Toate persoanele au fost introduse în unități de detenție pentru executarea mandatelor respective.