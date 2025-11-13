Campanie socială pentru prevenirea abandonului școlar în județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociațiile „EUROACTIV”, „EDUMAX”, „Dascăl și Artist” și Colegiile Naționale „Petru Rareș” și „Samuil Isopescu” din Suceava, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava și Patronatul IMM Suceava, au organizat Campania „Să aducem copiii la școală”.

Inițiativa, lansată de prof. Gabriela Mihai, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Suceava, își propune să combată abandonul școlar și marginalizarea socială.

Miercuri, 12 noiembrie 2025, între orele 13:30–14:30, în Aula Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, a avut loc o dezbatere publică pentru prezentarea rezultatelor campaniei. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților județene și elevi voluntari.

Au luat cuvântul: prof. Nicolae Robu (vicepreședinte CJ Suceava), prof. Ciprian Anton (inspector școlar general), prof. dr. Crăciun Petru (inspector școlar general adjunct), ec. Liliana Agheorghicesei (președinta Federației Femeilor de Afaceri IMM Suceava și director general Tipografia Lidana), cms. șef Liliana Iacob (IPJ Suceava), Dan-Ionuț Adomniței (director executiv DGASPC Suceava), prof. Anca Greculeac (director adjunct Colegiul „Petru Rareș”), prof. Manuela David și prof. Laura Salciuc (Asociația „EDUMAX”).

Dezbaterea a fost moderată de prof. Loredana Mihaela Ceică (inspector școlar și vicepreședinte „EUROACTIV”), prof. Romeo-Irinel Bolohan (vicepreședinte „EUROACTIV”), prof. Mihai Greciuc (președinte „EUROACTIV”) și susținută de prof. Narcisa Daniela Ștefănescu (inspector școlar și vicepreședinte „EUROACTIV”).

Voluntarii Edmund Incze, Paraschiva Moisei, Galatanu Bogdan și Naomi Chihai, membri activi ai „EUROACTIV” Suceava, au prezentat problematica abandonului școlar și soluții pentru prevenirea acestuia.

Campania va continua cu sprijinul Asociației „EDUMAX”, Asociației „Dascăl și Artist”, Facos, Librăria Lidana și Tipografia Mușatinii.

Organizatorii mulțumesc conducerii Colegiului „Petru Rareș” – prof. Daniela Dungeanu (director), prof. Anca Greculeac (director adjunct) și prof. Laura Salciuc (consilier educativ) – pentru găzduire și mobilizare.

Mulțumiri speciale sponsorilor: Asociația „EDUMAX”, Asociația „Dascăl și Artist”, Gheorghe Șoldan și Nicolae Robu (CJ Suceava), Dani Rîpan (S.C. Oil Fluid), Centrul Cultural Bucovina, Alka România, Gabi Sara Ionescu Kalman, Grupul de Firme Orizont & Consuc Suceava și Cofetăria Belpan Suceava.

Următorul eveniment va fi Concursul județean „Colind de Crăciun”, ediția a XIII-a, avizat de ISJ și DGASPC Suceava, în cadrul campaniei „Șanse egale pentru toți copiii”.