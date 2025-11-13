Femeie din Vicovu de Sus păgubită cu 28.000 de lei printr-o înșelăciune telefonică



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția municipiului Suceava a fost sesizată, miercuri seara la ora 20:00, de o femeie de 48 de ani din Vicovu de Sus, care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune.

Conform cercetărilor, în aceeași zi, în jurul orei 12:13, femeia a fost contactată telefonic de un bărbat necunoscut, care a pretins că o altă persoană a comis fraude bancare, iar ea ar fi printre victime.

Apelul a fost redirecționat către un presupus angajat al BNR, care a chestionat-o despre cardurile, împrumuturile și sumele deținute pe un card BRD.

Acesta i-a comunicat că banii cash, în valoare de 28.000 lei, trebuie „declarați” printr-un proces, invocând o presupusă percheziție domiciliară.

Femeii i s-a cerut să depună întreaga sumă la un ATM din Complexul Iulius Mall Suceava, fără a fi însoțită de rude de gradul I, pentru „confidențialitate”.

I s-a indicat să plece de acasă la ora 15:30 și să mențină apelul activ, care a durat o oră și 51 de minute.

La mall, a fost ghidată telefonic către ATM, unde a primit un cod QR prin WhatsApp, pe care l-a scanat.

A introdus banii în tranșe de 5.000 lei, primind chitanțe după fiecare depunere.

Poliția a deschis un dosar penal pentru înșelăciune, cercetările fiind continuate de Biroul de Investigații Criminale.