„Mica Unire” celebrată cu emoție și tradiție la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



​ Joi, 22 Ianuarie 2026, elevii și cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana au marcat împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române printr-o manifestare cultural-artistică de amploare, intitulată „Mica Unire – 24 Ianuarie”.

Evenimentul a avut loc în sala de festivități a Căminului Cultural din localitate, transformată pentru câteva ore într-un spațiu al recunoștinței istorice și al mândriei naționale.

Activitatea a debutat cu o prezentare solemnă a semnificației istorice a zilei de 24 ianuarie 1859, subliniind rolul fundamental al lui Alexandru Ioan Cuza în punerea bazelor statului român modern. Atmosfera a fost completată de o expoziție impresionantă de obiecte tradiționale, costume populare autentice și planșe tematice realizate cu migală de elevi, sub îndrumarea profesorilor.

La eveniment au onorat cu prezența autoritățile locale și conducerea instituției de învățământ, printre care: dl. Primar Tomăscu Gheorghe, dl. director coordinator, prof. Ciotu Iulian, directorii adjuncți, profesorii Ureche Casandra, Crăciun Marius și Tomuț Cristina, consilierul educativ, prof. Rotar Nicoleta, dar și responsabila cu promovarea imaginii liceului, prof. Seserman Lidia Loredana.

Programul, organizat îndeosebi de doamna profesoară Coca Angela, dar cu sprijinul membrilor comisiei metodice, a inclus momente care au împletit istoria cu arta, oferind publicului o experiență memorabilă: prezentare ppt a reperelor istorice cu privire la ”Mica Unire ”, pregătită și expusă de eleva Știrbu Irina Claudia din clasa a XI-a A, recitări de poezii: elevii claselor a V-a, a VI-a și a X-a, sub îndrumarea profesorilor de istorie Șoldan Ana Maria, Grigoraș Paul și Coca Angela, au adus un omagiu limbii române și eroilor neamului, corul liceului sub coordonarea d-lui profesor Ciubotariu Ovidiu, și soliștii Mitrofan Luiza, Ionuț Toneț și Ilinca Dranca, îndrumați de d-na prof. Ureche Casandra, au interpretat cântece patriotice precum „Dragă Românie”, „Sunt fecior din Bucovina”, ”Hai să facem Hora Mare”, ”De la Cernăuți la vale”. Elevii claselor a VIII-a ( îndrumați de prof. Bucșa Domnica, șefa catedrei de socio-umane) au pus în scenă piesa „Moș Ion Roată și Unirea”, iar Ansamblul „Stejărelul” a încântat asistența cu dansul tradițional „Ciobănașul”.

Cu acest prilej, domnul director coordonator, prof. Ciotu Iulian, a subliniat în discursul dumnealui că „este o onoare să văd cum, an de an, sala de festivități devine neîncăpătoare pentru tinerii noștri care își prețuiesc istoria. Astăzi, prin informație, muzică, dans și scenete, elevii Liceului Tehnologic «Ștefan cel Mare» au demonstrat că valorile Unirii – solidaritatea și viziunea – sunt la fel de vii ca acum 167 de ani. Sunt mândru de implicarea întregii comunități școlare în acest proiect de suflet.”

Prezent la eveniment, domnul primar Tomăscu Gheorghe a subliniat importanța aceste zile: „Unirea Principatelor a fost actul de curaj care a pus bazele statului român modern, iar faptul că tinerii din Cajvana celebrează acest moment cu atâta entuziasm ne dă încredere în viitor. Administrația locală va susține întotdeauna astfel de activități care promovează identitatea noastră națională și unitatea comunității.”

​ Doamna profesoară Coca Angela, coordonatoarea activității s-a arătat mulțumită și încântată de„pregătirea acestui program artistic: ”a fost o călătorie emoționantă alături de elevi. Am dorit ca, prin cântecele patriotice interpretate de Ilinca, Luiza, Ionuț și ceilalți copii talentați, să transmitem nu doar informație istorică, ci mai ales sentimentul de dragoste de țară. Muzica și poezia rămân cele mai frumoase punți către trecutul nostru glorios.”

​„Școala noastră este un spațiu în care tradiția se întâlnește cu educația modernă. Am fost impresionată de profunzimea mesajelor transmise de copii și de grija cu care au purtat costumul popular. Astfel de evenimente ne amintesc că, dincolo de manuale, educația înseamnă și cultivarea respectului față de rădăcinile noastre și față de idealul de unitate.”, a declarant d-na director adjunct, prof. Ureche Casandra.

​ Evenimentul s-a încheiat într-un mod simbolic cu „Hora Unirii”, moment în care elevi, profesori și invitați și-au dat mâna, onorând astfel idealul de unitate care a ghidat generația de la 1859.

„Fără 24 ianuarie 1859, România nu ar fi arătat așa cum o știm astăzi. Este dovada că atunci când românii se unesc în jurul unui ideal, pot schimba cursul istoriei.” – a fost mesajul central al manifestării. (Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA-LOREDANA, Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic ”Ștefan cel Mare”, Cajvana).